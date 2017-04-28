OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 28 апреля.

Тема дня: Конфискация 1,5 миллиарда долларов команды Януковича.

Как известно, 28 января 2015 государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Сегодня государственный Ощадбанк приступил к спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда.

И сегодня эти деньги были зачислены на счета Государственного казначейства.

Как сообщила пресс-служба СНБО, деньги возвращались через суд из-за отказа Рады принять закон о спецконфискации.

Тем временем, защита экс-президента Виктора Януковича, подготовила иск о защите его чести из-за заявления об изъятых 1,5 миллиарда долларов.

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Еще с момента аннексии Крыма Россия из украинских месторождений на шельфе Черного моря выкачала миллиарды кубометров газа.

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