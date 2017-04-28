Лайфхак для жителя многоэтажки: как урезать платежку на треть

Как использование индивидуального теплового пункта сэкономило луцким семьям по 6 тысяч гривень за отопительный сезон. (Укр.)

Погана послуга задорого

Для більшості міст України 50-60 % загальної тривалості опалення будинків припадає на весняно-осінній період опалювального сезону, коли температура надворі коливається від -2 до +8 0С.

При цьому температура може змінюватись кілька разів на добу. І при таких різних її значеннях для опалення будинків потрібні дуже різні обсяги тепла.

Однак теплопостачальники не мають технічної можливості, а часто — і бажання, оперативно зменшувати подачу тепла, коли температура на вулиці підіймається і для опалення будинку його потрібно менше.

Як результат — багатоквартирні будинки перегріваються, а споживачі беруться масово відкривати кватирки. Саме через них будинки швидко залишає тепло, а разом із ним — тисячі гривень сімейних бюджетів.

Раніше мало хто на це зважав, однак зі зростанням тарифів на теплову енергію, питання економії набуло неабиякої значущості для кожної родини. Відтак опалення відповідно до температури надворі стало важливим питанням для співвласників багатоквартирних будинків.

Зрештою, раціональне споживання тепла — питання не лише приватних кишень, а й загальнонаціональної енергетичної безпеки.

Виявляється, рішення для цієї проблеми вже давно існує і добре відпрацьоване десятиріччями експлуатації в країнах ЄС та Україні. Йдеться про ІТП — індивідуальний тепловий пункт.

"Вентиль" для теплоносія

Індивідуальний тепловий пункт (далі ІТП) — автоматизована модульна установка, яка передає теплову енергію від зовнішніх теплових мереж (котельної) до системи опалення, гарячого водопостачання та вентиляції житлової будівлі.

Якщо простіше — це вентиль, що дозволяє будинку регулювати скільки теплоносія зайде в будинок. Відтак, дає його співвласникам потужний механізм заощадження, адже використання ІТП дозволяє їм вирішувати скільки і коли тепла буде споживати їх будинок. А головне — скільки коштів вони витрачатимуть на опалення.

Найефективніше економить тепло і гроші жителів ІТП із функцією автоматичного погодного регулювання подачі тепла у систему теплопостачання будинку. При цьому балансувальні клапани оптимально розподіляють кількість тепла, незалежно від розташування стояка опалення.

Це дає можливість отримати одинакову температуру повітря у кожній квартирі будинку, уникаючи ситуацій типу "під дахом — Африка, над підвалом — Арктика".

Якщо вдаватись у технічні подробиці, то відмінність таких ІТП від аналогів полягає в "розумній" автоматизації. До теплоносія, що циркулює у системі такий ІТП додає рівно стільки гарячого теплоносія із теплових мереж, скільки необхідно за даних температурних умов. Самі ж дані ІТП отримує від набору датчиків, що відслідковують температуру надворі та в будинку.

По-суті ІТП дозволяє знизити витрати за рахунок погодного регулювання й усунення перегріву у перехідний період. Це ж обладнання допомагає зменшити подачу тепла без порушення гідравлічного і теплового режиму роботи системи опалення після того як власники провели утеплення будинку.

Сучасні ІТП — доволі гнучкі в налаштуванні пристрої, що дозволяють користувачам вибирати температурні графіки подачі тепла, що відповідають потребам саме їх будинку.

Чинні в Україні державні будівельні норми (ДБН) вимагають приєднання систем опалення до централізованих мереж через ІТП із автоматичним регулюванням теплового потоку відповідно до погодних умов.

Однак більшість багатоквартирних будинків в Україні були побудовані в радянські часи, коли таких вимог ще не існувало, відтак власникам будинків потрібно встановлювати ІТП самотужки. Або переплачувати за зайве тепло.

Економія коштів для багатоквартирного будинку в результаті встановлення ІТП зазвичай становить 20-30%, однак може досягати і 50%.

Будинок, оснащений ІТП з погодним регулюванням, бере з центральної тепломережі рівно стільки теплової енергії, скільки необхідно при конкретній температурі зовнішнього повітря.

При цьому усуваються перегріви будівлі при потеплінні, а це — вагома складова комфорту його мешканців. Та головне — скорочується споживання з центральної тепломережі. А це вже економія коштів, яка може становити до 50 %, але найчастіше не перевищує 20-30 %, що, тим не менше, суттєво допоможе гаманцю.

Слід відзначити, що сучасні ІТП крім економії забезпечують будинкам ще цілий ряд переваг та зручностей.

По-перше, це інтенсивна тепловіддача від опалювальних приладів.

По-друге, це можливість гідравлічного і теплового регулювання кількості та температури теплоносія — гарячої води — що проходить через труби та приєднані до них батареї.

По-третє, це приладовий облік спожитої теплової енергії за допомогою лічильників, щоб мешканці могли платити не за квадратні метри, а за ту кількість теплоти, яку спожили.

По-четверте, необхідна якість води у системі — щоб вона не забруднювала труби та батареї системи опалення.

По-п'яте, це контроль за параметрами теплоносія на вводі до системи, а саме — відповідність його температури та тиску нормативним.

По-шосте, якісне регулювання відпуску тепла до будинку залежно від температури зовнішнього повітря, інсоляції, вибраної споживачами температури внутрішнього повітря тощо.

ІТП: ціна питання та економія

Для облаштування сучасного ІТП з автоматичним регулюванням відпуску теплової енергії у багатоквартирному будинку можливі два варіанти технічних рішень.

Перший — це встановлення блочного модульного ІТП заводського виготовлення, а другий — реконструкція існуючого теплового пункту шляхом виконання робіт із поелементного монтажу обладнання.

Вартість модульного ІТП разом із виконанням будівельно-монтажних робіт може сягати близько 420-440 тис. грн (330-340 тис. грн без обладнання для підігріву води).

Варіант із реконструкцією наявного ІТП і поелементним монтажем нового обладнання є дешевшим і має низку переваг. Серед них — можливість змонтувати обладнання просто в підвалі, використання трубопроводів і обладнання, яке встановлене на наявному ІТП (якщо, звісно, воно в задовільному стані), прозоре формування вартості ІТП за кошторисом проектувальника.

Розглянемо це на прикладі кошторису для встановлення ІТП для 80-квартирного житлового будинку:

Стаття витрат Ціна, грн Послуги проектувальника 10000-12000 Вузол обліку теплової енергії 50 000 грн Циркуляційний насос 30 000 — 35 000 Регулятори та датчики 16 000 — 17 000 грн



Як бачимо, разом із виконанням монтажних робіт, вартістю трубопроводів, послуг на отримання технічних умов і узгодження влаштування ІТП шляхом реконструкції наявного ІТП такий проект може бути втілений в життя приблизно за 200 тис. гривень.

Сім’я, що проживає у стандартній однокімнатній квартирі, змогла зекономити від 1900 до 3200 гривень за 6 місяців, а мешканці стандартної трикімнатної квартири заощадили майже 6000 гривень за сезон.

Якщо розподілити ці кошти на 80 квартир, то внесок від однієї квартири, необхідний для встановлення ІТП становитиме 2500 гривень.

Як доводить досвід будинків у Луцьку, що встановили собі ІТП перед опалювальним сезоном 2016/2017, така інвестиція окуповується за один опалювальний сезон. Результати аналізу витрат на опалення будинків з ІТП та без нього більш ніж переконливі.

Сім'я, що проживає у стандартній однокімнатній квартирі, змогла зекономити від 1900 до 3200 гривень за 6 місяців, а мешканці стандартної трикімнатної квартири заощадили майже 6000 гривень за сезон. Детальніші дані подані в інфографіці нижче.

Однак, для багатьох українців навіть 2500 гривень є значною інвестицією, навіть при її швидкій окупності. І саме тут варто згадати про існування державних та місцевих програм підтримки енергоефективності.

Зокрема, у Луцьку для встановлення ІТП скористались "теплими кредитами". У Києві цей інструмент можна також поєднувати із міською програмою підтримки заходів з енергоефективності "70/30". Такі програми дозволяють суттєво зменшити фінансове навантаження на жителів будинків і скоротити строки окупності встановлення ІТП для кожної квартири.

Встановлення ІТП: основні кроки

ІТП — доволі складне інженерне рішення із параметрами та налаштуваннями, що суттєво відрізняються для різних будинків. Його встановлення потребує залучення кваліфікованого персоналу та спілування із представниками теплопостачальних організацій.

Однак, як доводить досвід багатьох ОСББ, що вже встановили собі ІТП, він цілком посильний для мешканців багатоквартирників. Для встановлення ІТП в будинку, співвласникам будинку, а фізично — голові ОСББ, потрібно буде пройти кілька підготовчих етапів.

Перше — отримання технічних умов від теплопостачальної організації.

Друге — виконання проекту.

Третє — узгодження проекту.

Четверте — встановлення або реконструкція ІТП.

Завершальний етап полягає у прийманні ІТП теплопостачальною організацією і органами Держстандарту (якщо до складу ІТП входить вузол обліку теплової енергії).

Але найперше, що варто зробити — це провести якісний енергоаудит будинку, аби зрозуміти, що окрім теплопункту варто оновити та в якій послідовності необхідно впроваджувати повний перелік енергоефективних заходів.

Після встановлення ІТП, для того, щоби він міг служити довго та якісно, потрібно проводити його технічне обслуговування. Це може коштувати орієнтовно 400 грн на місяць протягом опалювального періоду, принаймні таку суму називають згадані у статті луцькі ОСББ), але про такі дрібниці мають розповісти технічні спеціалісти.

Зрештою — для багатоквартирного будинку це не такі вже й великі гроші, якщо врахувати, що сума розподілятиметься на всіх співвласників. А економія буде у кожного своя — і чимала, як можна переконатися з численних прикладів луцьких ОСББ.

Готуйте сани влітку

Опалювальний сезон, що закінчився відносно недавно для багатьох українців — привід зітхнути із полегшенням — тепер їх витрати на комуналку будуть меншими.

Однак, найкраще що можуть зараз зробити жителі багатоквартирних будинків — готуватись до нового опалювального сезону і вживати заходів, що дозволять більш економно витрачати тепло, а відтак — заощаджувати кошти сімейних бюджетів.

Юлія Чеберяк, аналітик житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА

При підготовці статті використані матеріалу Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" та розрахунки, надані головою АОСББ "Лучани" Юлією Сабатюк.