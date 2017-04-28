Держдума РФ хоче зробити з окупованого Криму "офшорку" - ЗМІ

У Держдумі РФ готують пакет законопроектів про фактичне запровадження в окупованому Криму офшорного режиму.

Про це повідомляє "Комерсант".

Крім розширення податкових пільг поправками запропоновано механізм створення в Криму трастів, які зможуть забезпечити інвесторам в півострів анонімність і дозволять не боятися санкцій.

Нагадаємо, зараз в Криму і Севастополі вже діє вільна економічна зона, проте вона орієнтована в основному на місцевий бізнес.

Повідомляється, що перший законопроект є поправкою до податкового кодексу РФ, другий - до цивільного кодексу і ще до півтора десятка законів.

У другому законопроекті пропонується узаконити новий вид товариства з обмеженою відповідальністю - "Міжнародна компанія", а також ввести статті "Міжнародні трасти" (організація та передані їй іншими особами у власність трастові фонди) і "Сімейні фонди" (організація, створена для управління майном засновника фонду, його сім'ї або "інших осіб").

Згідно з поправками, на податковий облік ці три форми повинні вставати за місцем реального розташування - якщо воно знаходиться за межами РФ, то вони будуть визнаватися нерезидентами, тобто будуть виведені з-під фіскального контролю.

Трасти повинні забезпечити інвесторам в окупований Росією Крим анонімність. "Кримські трасти", за задумом, повинні отримати права на передані їм активи. У такому випадку бенефіціар стає невидимим, але залишається при доходах.

Для роздачі пільг в діючий закон про кримську вільну економічну зону запропоновано ввести главу "Міжнародна транзитна зона" - це окремі ділянки території вільного порту зі спеціальним режимом ведення бізнесу.

Згідно з поправками, доходи резидентів з джерел в Міжнародній транзитній зоні повністю звільняються від ПДВ, податків на прибуток та майно. За аналогією з "дикими" офшорами учасникам зони запропоновано оплачувати лише щорічний податковий збір в розмірі 1,5 тис євро. Для доходів резидентів, отриманих на решті території РФ, запропоновані пільгові ставки: на дивіденди - 15%, за відсотками і роялті - 0%.

Також автори закону хочуть дозволити в Криму і в Севастополі діяльність, неможливу на решті території РФ: іноземним банкам, страховим компаніям, пенсійним фондам і брокерським компаніям запропоновано дати можливість працювати без ліцензії.

Крім того, передбачено спрощений порядок отримання російського громадянства для інвесторів, що вклали в облігації Криму і Севастополя від 1 млн євро, іноземцям, які приїхали на півострів, запропонований безвізовий режим. Ще один "бонус" - виведення операцій в Міжнародній транзитній зоні з-під валютного контролю.

За визнанням авторів проекту, поправки викликали зауваження у адміністрації президента як такі, що суперечать угодам про розкриття бенефіціарів.

За словами юристів, ініціативи йдуть врозріз із зусиллями G20 і ОЕСР по боротьбі з офшорами, закріплення в законі таких переваг порушить рекомендації Доповіді ОЕСР 1998 року "Про згубну податкову конкуренцію" та Кодекс ЄС 1997 року "Про поведінку оподаткування підприємницької діяльності".

Економічна правда