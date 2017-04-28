НБУ вирішив ліквідувати банк Грановського

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 27 квітня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Фінбанку", - йдеться у повідомленні.

"За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 99% вкладників "Фінбанку" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів суму у 200 тисяч гривень", - повідомляє регулятор.

Також наголошується, що клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом.

Як відомо, у лютому "Фінбанк" подав на розгляд Національного банку заявку на самоліквідацію.

7 квітня його було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Фінбанк зареєстрований в 1993 році.



За даними НБУ, до 1 січня 2016 року Олександр Грановський володів 79,6573% акцій, Олександр Мамонтенко і Сергій Барков - за 9,9571% акцій кожен.

Борис Кауфман у жовтні 2014 року уклав непублічну угоду про передання контролю над майже 80% акцій Фінбанку міноритарному акціонеру банку Грановському.

Згідно з даними Нацбанку на 1 жовтня 2016 року Фінбанк посідав 63-е місце (672,983 млн гривень) серед 100 банків країни.

Економічна правда