РФ незаконно видобула мільярди кубів українського газу - "Чорноморнафтогаз"

З моменту анексії Криму Росія з українських родовищ на шельфі Чорного моря викачала мільярди кубометрів газу.

Про це 28 квітня в ефірі Радіо "Крим.Реалії" заявила глава компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.

"Одеське родовище – найбільше, яке введено в експлуатацію в 2011-12 роках. І з нього найбільша кількість газу на сьогодні видобувається і постачається до Криму. Фактично за 2014-й рік з нього нелегітимною владою Криму, тобто РФ, було видобуто 1,117 млрд кубометрів. У 2015 році – 980 млн кубометрів і в 2016-му, відповідно, 880 млн", – сказала Нєжнова.

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" були захоплені під час анексії Криму Росією.

Після цього НАК "Нафтогаз України" втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ "Чорноморнафтогаз" було відтворено на материковій частині України.