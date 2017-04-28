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У НБУ розповіли, як з Приватбанку вивели 16 мільярдів

П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:00

Колишні власники і менеджмент Приватбанку вивели 16 мільярдів гривень не за одну ніч, а за вихідні.

Про це розповіла заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю порталу "Мінфін".

"Ми називаємо це "операції в ніч з п'ятниці на понеділок". Треба розуміти, що ці гроші не виводилися за один день. Це цілий процес", – повідомила вона.

Як розповіла Рожкова, 16 млрд грн перебували на балансі банку, 12 млрд грн з цих коштів значилися, як гроші на коррахунках в латвійській дочці і на кіпрській філії.

"Там вони були записані, як покриття за акредитивами, випущеними деякими відомими міжнародними компаніями на користь клієнтів, пов'язаних з колишніми власниками Привату", - сказала Рожкова.

Зобов'язання повинні були закінчитися в січні-лютому 2017 року, але в ніч перед націоналізацією банк ініціював дострокове списання грошового покриття зі своїх коррахунків на користь компаній, що випустили акредитиви.

Таким чином, де-юре гроші були трансформовані у дебіторську заборгованість, але де-факто їх вивели задовго до офіційного списання.

Нагадаємо, у квітні 2017 року, голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що попередні результати аудиторської перевірки показали, що екс-керівництво Привату вивело з банку 16 млрд грн в ніч перед націоналізацією – з 18 на 19 грудня.

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