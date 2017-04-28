Зарплата Коболєва в 2016 році зросла більш ніж в 17 разів

Заробітна плата НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в 2016 році зросла в 17,5 разу - на 18,218 млн гривень - до 19,323 млн гривень.



Відповідні дані містяться в декларації Коболєва за минулий рік.

Як наголошується, відповідна сума нарахована до вирахування ПДФО і військового збору.

При цьому з інших джерел голова "Нафтогазу" в 2016 році отримав лише 0,65 гривень, тоді як у 2015 році його дохід з інших джерел становив 5,1 млн гривень.

Згідно з документами, Коболєв минулого року не купував нової нерухомості та автомобілів.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Раніше ЕП писала, що зарплата Коболєва перевищує 2 мільйони гривень на місяць.

При цьому умови трудового контракту голови "Нафтогазу" і Колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варіювати кінцевою сумою заробітної плати.

Так, в додатковій угоді до трудового договору вказується, що крім посадового окладу (1,041 млн гривень.) СЕО отримує щомісячну премію "на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства".

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Інтерфакс-Україна