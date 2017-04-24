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Банк Мартыненко-Жвании обанкротился

Понедельник, 24 апреля 2017, 18:04

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк".

Об этом сообщают "Схемы".

"Просто сейчас Фонд гарантирования вкладов вводит в банк Жвании-Мартыненко "Диамантбанк" временную администрацию", - говорится в сообщении.

"Схемы" также опубликовали документ, подтверждающий введение временной администрации в банк.

Позже пресс-служба Национального банка также подтвердила, что Диамантбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

"По состоянию на 1 апреля Диамантбанк не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала", - сообщает регулятор.

В начале февраля бывший депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций Диамантбанка.

Мартыненко вошел в капитал банка через ООО "Техно-Инвест", которому принадлежит 24,8% акций Диамантбанка.

Акционерами данной компании являются бывший помощник экс-депутата Рады Давида Жвании Вячеслав Цыганенко (49,5% акций), бывший помощник Жвании Игорь Керезь (45,5%) и Николай Мартыненко (5% акций).

Как сообщалось, Игорь Керезь опосредованно владеет 44,5% акций финучреждения, а Давид Жвания напрямую владеет 23,81% акций.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 23-е место (7,198 млрд гривен) среди 100 действующих банков.

Как известно, 22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

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Суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

В прошлом году ЭП выясняла, что происходит с Диамантбанком.

Экономическая правда

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банки Фонд гарантирования вкладов Мартиненко Жвания
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