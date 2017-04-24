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Банк Мартиненка-Жванії збанкрутував

Понеділок, 24 квітня 2017, 18:04

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк".

Про це повідомляють "Схеми".

"Просто зараз Фонд гарантування вкладів вводить у банк Жванії-Мартиненка "Діамантбанк" тимчасову адміністрацію", - йдеться у повідомленні.

"Схеми" також опублікували документ, який підтверджує введення тимчасової адміністрації в банк.

Пізніше прес-служба Національного банку також підтвердила віднесення "Діамантбанку" до категорії неплатоспроможних.

"Станом на 1 квітня "Діамантбанк" не забезпечив виконання заходів, передбачених планом реструктуризації, внаслідок чого банк не досяг мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу", - повідомляє регулятор.

На початку лютого, колишній депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко став власником 2,48% акцій Діамантбанку.

Мартиненко увійшов в капітал банку через ТОВ "Техно-Інвест", якому належить 24,8% акцій Діамантбанку.

Акціонерами цієї компанії є колишній помічник екс-депутата Ради Давида Жванія, В'ячеслав Циганенко (49,5% акцій), колишній помічник Жванії Ігор Керезь (45,5%) і Микола Мартиненко (5% акцій).

Як повідомлялося, Керезь опосередковано володіє 44,5% акцій фінустанови, а Давид Жванія прямо володіє 23,81% акцій.

За даними НБУ, на 1 жовтня за розміром активів банк займав 23-е місце (7,198 млрд гривень) серед діючих банків.

Як відомо, 22 квітня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" і міністрів.

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Суд відмовив слідству в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 млн гривень.

Минулого року ЕП з’ясовувала, що відбувається з Діамантбанком.

Економічна правда

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банки Фонд гарантування вкладів Мартиненко Жванія
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