OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Главные экономические новости за 12 апреля
О чрезвычайном положении в энергетике. Кабинет Министров продлил еще на 1 месяц действие чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.
О "газовой схеме" Онищенко. В Черногории задержали украинку Ирину Мусиенко, которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко.
О главе НКРЭ. Президент Украины уже утвердил отставку всего состава НКРЭ во главе с председателем Дмитрием Вовком.
О пенсиях. Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 миллиардах гривен на осовременивание пенсий в 2017 году.
Об МВФ. Кабинет министров утвердил план мер в рамках Письма о намерениях правительства и Национального банка к Международному валютному фонду и Меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта.
О табачном монополисте "Тедис". Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании "Тедис Украина" в Приватбанке.
В Генпрокуратуре также считают, что табачный монополист Тедис Украины выводил средства в Россию под прикрытием председателя Антимонопольного комитета Украины.
А к вечеру стало известно, что Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании "Тедис-Украина".
О НАБУ. 12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-заместителя директора "Госвнешинформа", который совершил безосновательное перечисление 9,87 млн гривен на счета частных компаний с признаками фиктивности.
О Сбербанке. Национальный банк 10 апреля получил документы от покупателей Сбербанка на проведение сделки.
Текст дня:
Пропала грамота. Как энергорегулятор и "Урядовый курьер" взяли в заложники бизнес
Комиссия по энергетике инициировала существенное повышение стоимости присоединения к электросетям для бизнеса. Почти в шесть раз. Предприниматели возмущены: из-за новых тарифов они будут вынуждены сворачивать проекты. Правда, решение уже 2,5 месяца по непонятным причинам не публикуется и поэтому еще не вступило в силу.
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