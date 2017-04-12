НБУ отримав документи від покупців Сбербанку на проведення угоди

Національний банк 10 квітня отримав документи від покупців Сбербанку на проведення угоди.

Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба НБУ.

Національний банк отримав від інвестора пакет документів для погодження набуття істотної участі в Сбербанку.

Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Саїд Гуцерієв, який планує придбати 77,5% акцій Сбербанку.

У той же час, як випливає з схематичного зображення структури власності, яку буде мати Сбербанк в разі придбання інвестором істотної участі, найближчим часом також очікується подання пакета документів від ще одного інвестора - Норвік Банку (JSC Norvik Banka), який має намір придбати 22,5% акцій Сбербанку.

Зараз отримані від Гуцерієва документи зареєстровані і знаходяться на розгляді.

У відповідності зі ст. 34 закону України "Про банки й банківську діяльність" Національний банк розглядає документи, зазначені в цій статті, протягом 3 місяців від дня отримання повного пакету відповідних документів.

Під час розгляду пакету документів Національний банк перевірить ділову репутацію інвестора на відповідність вимогам, установленим у нормативно-правових актах НБУ, його фінансовий стан і джерела походження коштів.

Крім того, Національний банк має право заборонити юридичній або фізичній особі купляти або збільшувати істотну участь у банку у випадках, визначених у ст. 34 закону України "Про банки й банківську діяльність".

Сбербанк 27 березня оголосив про продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд.

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