Кабмін продовжив надзвичайний стан в енергетиці ще на місяць

Кабінет Міністрів продовжив ще на 1 місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду в середу, передають "Українські Новини".

"Є зауваження, це про тимчасові заходи на ринку електроенергії, є заперечення? Немає. Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості підтвердила, що йдеться саме про продовження терміну дії надзвичайних заходів ще на 1 місяць.

Надзвичайний стан на ринку електроенергії діє з 17 лютого, і було введено у відповідь на повне припинення поставок антрацитового вугілля з території Донецької та Луганської областей, не контрольованій українською владою.

У березні Кабмін продовжив НС ще на 1 місяць.

На початку квітня 4 з 6 антрацитових ТЕС на контрольованій території припинили роботу.

Надзвичайний стан передбачає перехід блоків атомних електростанцій на роботу в режимі тижневого маневрування (часткове розвантаження буде здійснюватися в п'ятницю й поновлення повної потужності в понеділок).