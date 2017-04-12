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Підвищення пенсій обійдеться у 12 мільярдів - Рева

Середа, 12 квітня 2017, 11:49

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про додаткову потребу в 11-12 мільярдах гривень на осучаснення пенсій в 2017 році.

Про це він повідомив журналістам, передають "Українські Новини".

"Ми порахували, що до кінця року, якщо ми це робимо з 1 жовтня, на осучаснення пенсій нам необхідно додатково до тих коштів, які передбачені бюджетом на надходження в Пенсійний фонд 11-12 млрд гривень", - сказав Рева.

Він зазначив, що за результатами першого кварталу Пенсійним фондом уже акумульовано додаткових 7 млрд гривень, і спрогнозував, що до жовтня буде зібрана вся необхідна сума.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гройсман обіцяє підвищити пенсії 9 млн із 12 млн пенсіонерів з 1 жовтня у випадку реалізації пропонованої урядом пенсійної реформи.

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Рева пенсії пенсійна реформа
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