Суд заарештував рахунки тютюнового монополіста "Тедіс Україна"

Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права й кошти на рахунку дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" у Приватбанку.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські Новини".

3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд вирішив заарештувати кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

АМКУ наприкінці 2016 року наклав на Tedis Ukraine штраф у розмірі 431 млн грн, проте компанія оскаржила це рішення в суді.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у компанії "Тедіс Україна".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

Паралельно стало відомо про обшуки в Антимонопольному комітеті України.

Читайте також: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста