Суд заарештував рахунки тютюнового монополіста "Тедіс Україна"
Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права й кошти на рахунку дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" у Приватбанку.
Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські Новини".
3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.
5 квітня суд вирішив заарештувати кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.
АМКУ наприкінці 2016 року наклав на Tedis Ukraine штраф у розмірі 431 млн грн, проте компанія оскаржила це рішення в суді.
Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".
31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у компанії "Тедіс Україна".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.
Паралельно стало відомо про обшуки в Антимонопольному комітеті України.
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