Президент відправить у відставку весь склад НКРЕ - Вовк

Президент Петро Порошенко вже затвердив відставку всього складу НКРЕ на чолі з головою Дмитром Вовком.

Про це під час звіту у Верховній Раді розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до закону та указу Президента, відставка усього діючого складу комісії затверджена. Дві людини звільняються у листопаді додатково. Я також знаю, що я звільнений. Це рішення уже прийняте", - додав Вовк.

На його думку, НКРЕКП може стати повністю незалежним органом, коли їй буде збільшене фінансування.

"Я вважаю, що Комісія працює незалежно. Депутати прийняли правильне рішення, ухваливши цей закон (про НКРЕКП – ред.) і додали незалежності комісії у частині прийняття рішень, але не досі не прийняли рішення про фінансове забезпечення", - додав Вовк.