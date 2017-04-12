НАБУ затримало екс-заступника голови "Держзовнішінформу"

12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро затримали екс-заступника директора "Держзовнішінформу", який здійснив безпідставне перерахування 9,87 млн гривень на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Згідно з повідомленням, він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") та ч.2 ст.366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу.

"За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року посадовець за попередньою змовою з екс-директором цього ж ДП, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн гривень від "Держзовнішінформу" на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг.

Розслідуванням встановлено, що зазначені приватні підприємства фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також встановлюється місцезнаходження екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка на причетність до вчинених кримінальних правопорушень інших службових осіб", - повідомляє НАБУ.

Розслідування у даному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.

Економічна правда