Повышение пенсий обойдется в 12 миллиардов - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 миллиардах гривен на осовременивание пенсий в 2017 году.

Об этом он сообщил журналистам, передают "Українські Новини".

"Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание пенсий нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены бюджетом на поступление в Пенсионный фонд 11-12 млрд гривен", - сказал Рева.

Он отметил, что по результатам первого квартала Пенсионным фондом уже аккумулировано дополнительных 7 млрд гривен, и спрогнозировал, что до октября будет собрана вся необходимая сумма.

Как сообщалось, премьер-министр Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.