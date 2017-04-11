Правительство предложит отменить налогообложение пенсий с 1 октября

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в рамках пенсионной реформы будут повышены пенсии для 9 млн пенсионеров и отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Об этом он заявил 11 апреля во время пресс-конференции.

"Первое - мы должны построить справедливую систему, не может быть, чтобы 85% пенсионеров все живут на минимальные пенсии. Мы должны преодолеть эту систему. Вторая позиция - мы должны строить в среднесрочной перспективе. Я бы хотел, чтобы в 2024 году вместо того что мы имеем сегодня 140 млрд дефицита Пенсионного фонда, мы бы вышли и сказали, что дефицит Пенсионного фонда составляет ноль, или приближается к нулю", - отметил премьер.

По его словам, уменьшение дефицита позволит инвестировать в размер пенсий и качество жизни украинских граждан.

"Третья - позиция - это реформа, которая поднимит украинским гражданам пенсии. Мы предлагаем с 1 октября поднять пенсии украинским пенсионерам. Мы сделаем осовременивание пенсий для 5,6 млн граждан", - добавил он.

По словам Гройсмана, примерно 1,3 млн получат повышение пенсий до 200 грн. 1,2 получат повышение от 200 до 500 грн ежемесячно. 1,93 получат повышение от 500 до 1000 грн.

"Это не разовая подачка, это постоянная система, которая позволит людям ежемесячно получать повышенную пенсию в Украине. И еще 1,1 млн - получат более 1000 грн в самой системе. Мы предлагаем реформу, которая даст возможность по таким цифрам выйти на 5,6 млн пенсионеров", - отметил премьер.

Также он отметил, что правительство планирует приблизить индексацию с декабря на 1 октября.

"И это будет означать, что 9 млн пенсионеров из 12 млн получат повышение своих пенсий. И с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. Мы повысим пенсии 9 млн, мы отменим налогообложения пенсий с 1 октября и единственное что нам нужно - это поддержка парламента", - добавил он.

Напомним, ранее МВФ заявил, что Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста