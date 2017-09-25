Отбери бизнес у агрария. Это так просто

Уявіть собі. Одним "чудовим" ранком ви прокидаєтесь від дзвінка у двері, а там вам відповідають, що квартира в якій ви проживаєте усією сім'єю, належить вже зовсім іншим людям

І з цього часу ви розпочинаєте складний і довгий шлях доведення свого права на це майно. А в цей час ваше помешкання вже декілька разів перепродається невідомим особам і знайти істину стає все складніше.

За такою нехитрою схемою може бути захоплене будь-яке майно, починаючи від земельних ділянок, житла, і закінчуючи виробництвом з мільйонними капіталами. Вона набирає шалених обертів і кочує з однієї області нашої держави в інші.

Крім того, якщо раніше рейдерство мало аналітичне підґрунтя, то сьогодні це абсолютний бандитизм. Найсумнішим є те, що в боротьбі з цією "гідрою" люди залишаються абсолютно самотніми, оскільки бездіяльність правоохоронних органів просто шокує.

Саме така ситуація склалася з власниками ТОВ "Нест", які побудували свій бізнес фактично з нуля та вклали в його розвиток мільйони доларів.

Але почнемо з початку…

Про підприємство

Є в Миколаївській області смт. Братське. Невеликий районний центр з населенням трохи більше 5 тис. осіб та площею біля 3 км кв. Великих діючих виробництв селище давно не мало і знайти роботу тут було дуже складно. Проте на території селища з часів Радянського Союзу у занедбаному стані залишався непрацюючий комбікормовий завод.

Побачивши перспективу в цьому підприємстві та маючи стратегічний план щодо поновлення його роботи, Олег Ільяшенко разом зі своїм товаришем Анатолієм Доценко в 2011 році на відкритих торгах придбали майно старого занедбаного міжколгоспного підприємства часів радянської влади.

Ставши власниками підприємства, яке не працювало роками, а його майно було розкрадено попередніми горе-господарями, оскільки обладнання було демонтовано та здано на металобрухт, нове керівництво після оцінки його стану приймає рішення відновити роботу підприємства. Нові власники створили на його базі нові виробничі потужності з переробки соняшника та сої на рослинну олію та макуху.

З 2012 року почався довгий та кропіткий шлях реалізації нового проекту. Було поставлено нове сучасне обладнання, пройдені усі офіційні процедури дозвільної системи. І майже за півтора роки було створено нове підприємство із великою оціночною вартістю понад 8 млн дол.

У 2013 році відбулося введення в експлуатацію зовсім нового заводу, основні фонди якого було оновлено на понад 90%. Було створено понад 110 робочих місць, а це означає, що майже кожна 50-та людина в селищі була працевлаштована на заводі.

Крім того, було закуплено та змонтовано нове сучасне обладнання кращих вітчизняних та іноземних виробників.

Повністю було відновлено адміністративну будівлю підприємства. Її було облаштовано за усіма нормами чинного законодавства, які передбачені у харчовому виробництві. Окремі кімнати для працівників: чоловіків та жінок, вбиральні та душові.

Окремої уваги заслуговує створена на підприємстві лабораторії, яка у 2013 році була визнана найкращою в області серед існуючих в портах та на інших харчових заводах.

На місці пустирів, які давно поросли бур'янами, з'явилося нове сучасне виробництво з цілими цехами та підрозділами, яке годувало більшу половину населення селища Братське.

Цього року ринкова вартість основних засобів підприємства була оцінена в понад 100 млн грн, і попит на продукцію підприємства зростав і користувався популярністю. Власники пысля цього збільшили виробничі потужності на 30%.

І здавалося б, тепер працюй, сплачуй податки та виробляй продукцію, яка через свою високу якість користувалася шаленим попитом у споживачів. Однак, все сталося зовсім по іншому і світле майбутнє перетворилося на страшний жах…

Схема рейдерського бандитизму

З січня 2017 року підприємство бореться із рейдерським нападом, який на думку власників підприємства, покривається на найвищому рівні в нашій державі, в правоохоронних органах, органах юстиції, Генеральній прокуратурі та судах. Про це свідчить багато фактів.

В січні цього року державний реєстратор в місті Краматорськ Донецької області, вніс зміни до складу засновників та керівника ТОВ "НЕСТ" без оригіналів документів, які б засвідчували відчуження корпоративних прав підприємства.

Він зробив це на підставі копії документу, через жахливих стан якої, в ній навіть складно розгледіти назву підприємства, про яке йдеться.

Крім того, як пізніше було встановлено, сам документ про відчуження майна є абсолютним фейком, оскільки в ньому підроблено підпис нотаріуса, який начебто засвідчив його, а також печатку самого підприємства та підпис справжнього власника.

Після того, як злочинним шляхом підприємство вже було зареєстровано на іншу підставну особу, відбулося його силове захоплення. Злочинці шляхом силового та психологічного тиску захопили вузлові споруди об'єкту, а саме периметр, промислові і складські території, елеватор.

Єдине, чим злочинці не змогли одразу заволодіти, це адміністративний корпус, в якому під час штурну вдалося забарикадуватись заляканим працівникам підприємства. В такій страшній ситуації і в оточенні невідомих озброєних осіб невинні люди без їжі та будь-яких інших необхідних речей, перебували майже тиждень.

Спробувавши вивільнити людей законним шляхом, справжній власник підприємства звернувся до місцевих правоохоронців, однак від них жодної реакції щодо встановлення правопорядку не було.

Більше того, співробітники Братської поліції були присутні під час вчинення "рейдерських" дій і спокійно спостерігали за тим, що відбувається на підприємстві, аргументуючи це тим, що таким чином новий власник підприємства встановлює нову охорону на НЕСТі.

Схема захоплення дуже проста і водночас складна за своєю суттю. Адже для її реалізації потрібно володіти неабияким впливом та адміністративним ресурсом, а саме — за підробленими документами здійснюються дії щодо переоформлення права власності на корпоративні права підприємства на підставних осіб, які одразу ж, перепродують їх "наступному" власнику або передають підприємство в оренду.

"Новий" власник наймає охоронну структуру і силовим методом, за бездіяльністю, а деколи і за підтримкою поліції, заходять на підприємства, блокують їх роботу та фізично "викидають" власників.

І доки власник у Комісії Міністерства юстиції, судах та правоохоронних органах доводить свої права, шахраї користуючись тим, що вони у державному реєстрі є "власниками" підприємств, фактично доводять підприємства до банкрутства/обкладають боргами, крадуть та перепродають майно.

Інформація наявна з прямих і непрямих джерелах про склад групи загарбників їх керівництва і взаємозв'язках говорить про те, що підприємство зіткнулося з чітко вибудуваної рейдерською схемою, побороти яку дуже складно, не через те що правда не на боці законних власників, а тому що неможливо побороти тих, хто встановлює закони в нашій державі.

Якщо конкретно по прізвищах, то за інформацією законних власників підприємства, до рейдерського захоплення причетні відомі в деяких колах люди і крім того, серед них є структури підконтрольні народним депутатам.

Цікавим є той факт, що загарбники, які силовим методом захопили підприємство і утримували людей фактично в заручниках, представлялися членами охоронної організації "Борисфен", яка підконтрольна народному депутату Юрію Березі.

Залишається дуже багато запитань до співробітників ГУ НП МВС України в Миколаївської області та Братського районного відділу.

Майже за півроку боротьби за своє майно законні власники вже чотири рази зверталися до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, в яких оскаржували дії реєстраторів щодо перереєстрації ТОВ "НЕСТ". Однак кожного разу отримували відмову.

Крім того, вони вже пройшли шість судів в Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Миколаєві, Дніпропетровській області і на превеликий жаль, звісно це ніяких результатів не дало.

Лід зрушив з місця…

За ініціативи групи народних депутатів, які є бізнес-омбудсменами ГО "Бізнес Варта" недавно було відновлено роботу Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, яка було створена при Кабінеті Міністрів України ще в 2010 році.

Сьогодні її очолив перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку Степан Кубів.

Вже відбулося перше її засідання, на якому в присутності керівництва Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ та інших правоохоронних і державних структур, детально розглянуто ситуацію рейдерства на ТОВ "НЕСТ".

На засіданні самої Комісії було дано доручення правоохоронним органам забезпечити правопорядок на підприємстві та запобігти фактам розкрадання майна підприємства, як речового доказу, до завершення слідства. Крім того, прийнято рішення звернутися до Вищої Ради правосуддя щодо правомірності дій певних судів, які розглядали та приймали рішення у справі з ТОВ "НЕСТ".

Тож, будемо сподіватися, що лід зрушить з місця і майно буде повернуто їхньому законному власнику. Однак, оскільки минуло півроку, шахрайським чином захоплені корпоративні права ТОВ "НЕСТ" перетворились на повномасштабне захоплення виробничого підприємства із зупинкою діяльності та мільйонними збитками.

Ці події силових захоплень відбуваються по всій державі і супроводжуються побиттям поліцією, нацгвардією та тітушками робітників підприємств, мирного населення, вогнепальними пораненнями та погрозами і навіть таємничими вбивствами засновників підприємств.

Цьому треба нарешті покласти край.