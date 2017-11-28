OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про що всі говорять сьогодні? Про узаконення криптовалют, біткойн по 10 тисяч, розслідування по "Богуславу" та нові вимоги до банків.
Про банк "Богуслав". У Фонді гарантування читають Економічну правду, почали розслідування виведення активів з банку "Богуслав".
Про кадрові зміни. Порошенко звільнив члена Нацкомісії з тарифів.
Про УЗ. В "Укрзалізниці" розповіли, якими швидкісними поїздами поповнять парк. І там не тільки Хюндаі.
Про НБУ. НБУ знову посилює вимоги до банків.
Про маршрутка. 40% "маршруток" у Києві незаконні, 67 з 166 наявних.
Про біткойни. Курс біткойна перевищив 10 тисяч доларів. Але не всюди.
Про криптовалюти. Кличко просить парламент і НБУ узаконити криптовалюти.
Про електромобілі. З початку року попит на електромобілі в Україні виріс на 227%.
Про "Карпатигаз". Власник "Карпатигаз" продає акції через відсутність коштів.
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