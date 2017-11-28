OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорять сьогодні? Про узаконення криптовалют, біткойн по 10 тисяч, розслідування по "Богуславу" та нові вимоги до банків.

Про банк "Богуслав". У Фонді гарантування читають Економічну правду, почали розслідування виведення активів з банку "Богуслав".

Про кадрові зміни. Порошенко звільнив члена Нацкомісії з тарифів.

Про УЗ. В "Укрзалізниці" розповіли, якими швидкісними поїздами поповнять парк. І там не тільки Хюндаі.

Про НБУ. НБУ знову посилює вимоги до банків.

Про маршрутка. 40% "маршруток" у Києві незаконні, 67 з 166 наявних.



Про біткойни. Курс біткойна перевищив 10 тисяч доларів. Але не всюди.



Про криптовалюти. Кличко просить парламент і НБУ узаконити криптовалюти.

Про електромобілі. З початку року попит на електромобілі в Україні виріс на 227%.

Про "Карпатигаз". Власник "Карпатигаз" продає акції через відсутність коштів.

Почніть обговорювати прямо зараз!

Хочете дізнатись більше?



"Підвезунам" тут не місце: як змінить ринок таксі новий закон

Депутати готують закон про ринок таксі. ЕП з'ясувала, що він змінює для таксистів і таких сервісів як Uber чи Uklon, і чи виграють від цього споживачі.