Офшорні компанії продовжують оскаржувати спецконфіскацію "грошей Януковича"

Суд відкрив касаційне провадження у справі спецконфіскації ОВДП, що належать оточенню екс-президента Януковича.

Про це йдеться в ухвалі Вищого спеціалізованого суду.

Касаційні скарги були подані представниками 7 офшорних компаній на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року.

24 травня 2017 року Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо апеляції представників підприємств-нерезидентів "злочинної організації Януковича".

Серед компаній-нерезидентів, зокрема, вказані Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

Економічна правда