OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про обленерго, авто на "бляхах", 4G та новий iPhone.

Про "Приват". Заправки групи "Приват" знову змінили власників.



Про обленерго. Державні обленерго відходять від Суркісів до Кононенка.



Про 4G. Нацкомісія розпочала підготовку до тендеру на 4G, але лише 16,5% абонентів мобільних операторів зможуть скористатися 4G.

Про Новинського. Силовики прийшли з обшуками до чергової компанії Новинського.



Про Данилюка. ГПУ перевіряє причетність Данилюка до злочинів Януковича.



Про агрокомпанії. АМКУ дозволив Хомутиннику купити 7 агрокомпаній "Кернелу".



Про Косюка. В "Самопомочі" запевнили, що не дадуть Косюку отримати мільярдні дотації.



Про авто на "бляхах". Більше 236 тисяч авто на "бляхах" в Україні знаходяться незаконно.



Про бізнес. Бізнес вивів з України понад 2 мільярди доларів дивідендів.



Про Нафтогаз. Нафтогаз заплатить Rothschild 100 мільйонів за пошук партнера для керування ГТС.

Про новий iPhone. У iPhone X знайшли нову проблему з екраном.



Про курс біткоіна. Курс біткойна впав на тисячу доларів менше ніж за 48 годин.



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Бог дав, Бог взяв. Кому дістанеться енергетика Суркісів

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У Європу на потязі: куди і за скільки

Після початку дії безвізового режиму з ЄС українці отримали змогу подорожувати не тільки дорогим літаком чи незручним автобусом. ЕП розповідає, в які європейські міста і за скільки можна доїхати поїздом.