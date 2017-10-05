OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про пенсії, кібербезпеку, золотовалютні резерви і вугілля з ОРДЛО.
Про вугілля. Польща обіцяє заборонити постачання вугілля з ОРДЛО.
Про золотовалютні резерви. З початку року золотовалютні резерви зросли на 20%.
Про борги. "Укртелеком" Ахметова на рік відтермінував виплату боргу "Ощадбанку".
І знову про борги. Депутат "Народного фронту" винен Фонду гарантування більше півмільярда гривень.
Про ціни на паливо. На заправках продовжують зростати ціни на бензин і дизпаливо.
Про переказ валюти. Нацбанк спростив переказ валюти за кордон.
Про кібербезпеку. Верховна Рада ухвалила закон про кібербезпеку.
Про землю. Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення.
Про Укргазвидобування. Укргазвидобування почне розробку чорноморського шельфу.
Про приватизацію. ЄБРР розчарований ходом приватизації в Україні.
Про тиск на бізнес. Силового протиправного тиску на бізнес більше не буде, Луценко підписав лист-орієнтування щодо недопущення порушень прав суб’єктів господарювання.
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