OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ставку НБУ. Про інфляцію. Про транш МВФ. Про "План Маршалла". Про Коломойського. Про ВВП. Про ціну на газ.

Про ставку НБУ. Національний банк прийняв рішення про підвищення облікової ставки (вперше з 2015 року) на 1% до 13,5%.

Про інфляцію. У Національному банку заявили, що до кінця 2017 року інфляція знизиться до 12,2%, тоді як раніше прогноз був - 9,1%.

Про транш МВФ. Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду в першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017 року, як передбачалося раніше.

Про "План Маршалла". Єврокомісар Йоганнес Ган отримав проект "плану Маршалла", але вважає, що Єврокомісія вже зараз має необхідні інструменти для його виконання.

Про Коломойського. "Укрнафта" на аукціоні 25 жовтня реалізувала всі 3 980 тонн скрапленого газу, виставленого на торги, компанії Коломойського.

Про ВВП. Національний банк поліпшив прогноз економічного зростання у 2017 році з 1,6% до 2,2%. У той же час, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД у 2017-2018 роках.

Про ціну на газ. Кабінет міністрів знизив ціну на газ, що відпускається в рамках спеціальних зобов'язань для опалення та гарячого водопостачання бюджетних установ на 22% - з 7907,2 гривні до 6177,5 гривні за 1 тисячу кубів.

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