Коломойський скупив весь зріджений газ на аукціоні "Укрнафти" - ЗМІ

ПАТ "Укрнафта" на аукціоні 25 жовтня реалізувало всі 3 980 тонн скрапленого газу, виставленого на торги на "Українській міжбанківській валютній біржі".

Про це повідомляє enkorr, з посиланням на джерело, яке було присутнє на торгах.

За його словами, весь ресурс був викуплений одним учасником ТД "Карпатинафтотрейд" за ціною близько 18 450 грн/т.

Тобто, на торгах "Укрнафти" компанія з групи "Приват" отримала ресурс на 550 грн/т дешевше, ніж він був проданий на аукціоні "Укргазвидобування" 25 жовтня.

Термін відвантаження ресурсу - листопад 2017 р

Нагадаємо, один із структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" відразу після приходу в компанію нового глави Марка Роллінса перерахувало двом компаніям з орбіти групи "Приват" 4 мільярди гривень за нафтопродукти.