В Єврокомісії отримали план Маршала для України

Йоганнес Ган

Єврокомісар Йоганнес Ган має в розпорядженні проект "плану Маршалла", але вважає, що Єврокомісія вже зараз має необхідні інструменти для його виконання.

Про це комісар заявив на Форумі громадянського суспільства СхП Йоганнес Ган, повідомляє з Таллінна кореспондент "Європейської правди".

"Я отримав план Маршалла від міністра закордонних справ Литви", - повідомив він.

Йоганнес Ган не став чітко прогнозувати, чи буде затверджений цей документ, однак скептично оцінив потребу в його схваленні.

"Зараз всі і всюди говорять про "плани Маршала", можна говорити, що є "інфляція планів Маршалла" – є плани для Африки, для України, ще для когось".

На думку комісара, Єврокомісія має необхідний інструментарій для підтримки України, і запевнив, що гроші будуть виділятися виключно із вимогами проведення реформ.

"Ми готові давати гроші, але не будемо давати їх без чітких критеріїв. Вибачте, що маю це говорити, але рівень довіри не дуже високий, і тому ми платимо, коли щось було зроблено", - наголосив він.

Комісар також вважає, що для залучення інвестицій потрібен не план, а зміна бізнес-клімату.

"Україна на 80 місці за привабливістю бізнесу. Тобто Україні є багато що зробити, щоби зробити свої бізнес-середовище більш привабливим", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що "План Маршалла" про довгострокову підтримку України, офіційно підтриманий Європейською народною партією, буде представлено на саміті Східного партнерства в Брюсселі.

Нагадаємо, перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон нічого не знає про "план Маршалла" для України.

Посол Федеративної республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель не бачить потреби у фінансуванні України за прикладом так званого "плану Маршалла".

Як відомо, назву "план Маршалла" носить програма відбудови економіки Західної Європи, яка була започаткована після Другої світової війни за рахунок допомоги та кредитних коштів, наданих США.

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю Кубілюса "Європейській правді": "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

Європейська правда