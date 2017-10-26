Нацбанк більше не чекає транш МВФ

Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою EFF у першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017, як передбачалося раніше.

Про це повідомили в прес-службі Нацбанку.

"У наступному році ми очікуємо два транші МВФ: один на 2 млрд доларів і другий - на 1,5 млрд доларів", - сказав в.о. глави Нацбанку Яків Смолій.

У НБУ вважають, що профіцит платіжного балансу разом з наступними траншами кредиту за програмою EFF забезпечать подальше нарощування міжнародних резервів.

"Разом з профіцитом зведеного платіжного балансу це дасть можливість збільшити міжнародні резерви до 22,1 млрд доларів (або 4,2 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк прийняв рішення про підвищення облікової ставки на 1% до 13,5%, а також погіршив прогноз інфляції на 2017 рік до 12,2%.