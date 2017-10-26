Кабмін знизив ціну на газ для бюджетних установ на 22%

Кабінет міністрів України знизив ціну на газ, що відпускається в рамках спеціальних зобов'язань (PSO) для опалення і гарячого водопостачання (ГВП) бюджетних установ на 22% - з 7907,2 гривні до 6177,5 гривні за 1 тис. куб. м (без транспортування і ПДВ).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Кабмін знизив ціну на газ, що відпускається в рамках PSO і використовуваний для виробництва електроенергії на 6,3% - з 7907,2 гривні до 7413 гривні.

Цим же документом уряд включив "Приватбанк" до переліку банків, в яких можуть відкриватися рахунки зі спеціальним режимом використання при постачанні газу по PSO.

Нагадаємо, плата за газ для промисловості знову збільшиться.