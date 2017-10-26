НБУ вперше за 2 роки підвищив облікову ставку

Національний банк прийняв рішення про підвищення облікової ставки на 1% до 13,5%.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій.

"Правління ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних з 27 жовтня 2017 року", - заявив він.

"Більш жорстка монетарна політика буде сприяти зниженню споживчої інфляції і наближенню до цілей в наступному році", - додав він.

Очільник НБУ перелічив причини, що спонукали керівництво НБУ до підвищення рівня облікової ставки.

"Споживча інфляція у вересні 2017 року прискорилась до 16,4% у річному вимірі і перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в липневому інфляційному звіті. Це зумовлено, насамперед, прискоренням зростання цін на сирі продовольчі товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням споживчого попиту", - сказав Смолій.

На думку Смолія, інфляція надалі буде уповільнюватись до 12,2% на кінець 2017 року.

Наступного року вона продовжить знижуватись до 6,5% у 3 кварталі 2018 року, і становитиме 7,3% на кінець 2018 року.

Інфляція у 2019 році може становити вже 5%.

Відзначимо, що починаючи з серпня 2015 року, коли розмір облікової ставки становив 30%, НБУ тільки знижував або залишав незмінною облікову ставку.

Раніше повідомлялось, що Національний банк має намір переглянути прогноз щодо інфляції на 2017 рік після того, як місячна інфляція у вересні становила 2%, з початку року 10,2%.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

Олександр Колесніченко, ЕП