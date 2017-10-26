В Україні найнижчий ВВП на душу населення серед країн СНД - Moody's

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

Про це повідомив директор банківської групи Moody's Investors Service Ярослав Совгіра під час виступу на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, передають Українські Новини.

"Якщо подивитися на ВВП на душу населення, виражений у доларах, то картина дуже погана. ВВП становитиме трохи більше ніж 2 тис. доларів (в 2017-2018 роках). Можна, звичайно, його привести до паритету купівельної спроможності, тоді він буде близько 5 або 6 тис. доларів, але точно так само інші країни можна привести. Якщо ВВП на душу населення такий низький, то це означає, що населення продовжує залишатися дуже бідним", - розповів Совгира.

За даними Moody's, у Росії ВВП на душу населення в наступних роках буде понад 10 тис. доларів, у Казахстані - понад 8 тис. доларів, у Білорусі - понад 6 тис. доларів, в Азербайджані - понад 4 тис. доларів, у Вірменії наблизиться до 4 тис. доларів.

"Абсолютний рівень ВВП в Україні дуже низький. Звісно, якщо курс сильно не зміниться, то ВВП через пару років підвищиться до 3 тис. доларів, ще через 3-4 роки - до 4 тис. доларів. Я спеціально дивився ВВП України за кращих часів: в 2008 році номінальний ВВП у доларах був близько 8 тис. доларів, а в 2013 - близько 4 тис. доларів. Зараз 2 тис. доларів. Скільки має пройти років, щоб населення почало жили, як до кризи?" - зазначив представник Moody's.

Він також спрогнозував, що за зростанням ВВП Україна в 2018 році буде випереджати країни СНД, однак в абсолютних цифрах це зростання буде маленьким.

"Останніх 10 кварталів дійсно спостерігається зростання ВВП, але якщо подивитися на його абсолютний обсяг, то він недотягує до 100 млрд доларів. Хоча в 2013 році він був більше 180 млрд доларів, тобто зараз у доларах він в 2 рази менше, ніж був до цього. Також якщо подивитися на купівельну спроможність, то доходи населення сильно впали", - додав він.



Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Мооdу's уважає, що банківська система України практично вийшла зі стану неплатоспроможності.