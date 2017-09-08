OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події п'ятниці, 8 вересня.

Про IKEA. Швецька мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA розглядає можливість відкриття виробництва в Україні.

Про Укрзалізницю. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 7 вересня прийняла рішення про реєстрацію випуску акцій ПАТ "Укрзалізниця".

Про мобільніих операторів. Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації опублікувала статистику за якістю мобільного зв'язку за першу половину 2017 року.

Про інфраструктуру. Ціна модернізації застарілої інфраструктури в Україні становить понад 35 мільярдів доларів.

Про інвестиції. За результатами рейтингу Суми показали найкращий серед усіх обласних центрів рівень ділового клімату.

Про приватизацію. До продажу у 2017 році готові три держкомпанії: Аграрний фонд, Державна продовольчо-зернова корпорація і Об'єднана гірничо-хімічна компанія.

Про порти. Першими пілотними проектами державно-приватного партнерства в формі концесії в Україні будуть проекти в інфраструктурі, а саме портові проекти.

Про ціни. Споживчі ціни в Україні в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилися на 0,1%.

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