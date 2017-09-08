Госстат зафиксировал дефляцию - цены снизились на 0,1%
Потребительские цены в Украине в августе 2017 года по сравнению с июлем снизились на 0,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 8,1%.
По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к августу прошлого года) составила 16,2%.
В августе 2017 года продукты питания подешевели на 0,6% (больше всего овощи – на 21,5% и фрукты – на 5,7%. При этом яйца подорожали на 18,0%, мясо и мясопродукты – на 2,9%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 1,4%, одежда и обувь подешевели на 2,4%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.
Как сообщалось, в июле 2017 года потребительские цены повысились на 0,2%.
В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.
31 мая Кабинет министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.
Изначально Государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.
Экономическая правда
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