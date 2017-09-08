Названы операторы с наихудшим качеством связи и передачи данных
Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации опубликовала статистику по качеству мобильной связи за первую половину 2017 года.
Об этом Нацкомиссия сообщила на своём официальном сайте.
Отмечается, что худшими по большинству показателей оказались операторы PeopleNet и lifecell.
Наибольшие проблемы с качеством связи у PeopleNet, а из "большой тройки" мобильных операторов хуже всего обстоят дела у lifecell.
Недоступной чаще всего тоже оказывается сеть PeopleNet.
Разъединения звонков из-за технических проблем происходят чаще всего также у PeopleNet. Среди "большой тройки" худший показатель снова у lifecell. Лучший показатель у "Интертелекома".
Лучшие показатели передачи данных у Vodafone и Киевстар, худший - у lifecell и PeopleNet.
Что касается доставки смс-сообщений, лучшие показатель у Vodafone, а у PeopleNet не доходит каждое 50 сообщение.
Напомним, в начале августа Госспецсвязи предложило обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.
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