Названы операторы с наихудшим качеством связи и передачи данных

Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации опубликовала статистику по качеству мобильной связи за первую половину 2017 года.

Об этом Нацкомиссия сообщила на своём официальном сайте.

Отмечается, что худшими по большинству показателей оказались операторы PeopleNet и lifecell.

Наибольшие проблемы с качеством связи у PeopleNet, а из "большой тройки" мобильных операторов хуже всего обстоят дела у lifecell.

Недоступной чаще всего тоже оказывается сеть PeopleNet.

Разъединения звонков из-за технических проблем происходят чаще всего также у PeopleNet. Среди "большой тройки" худший показатель снова у lifecell. Лучший показатель у "Интертелекома".

Лучшие показатели передачи данных у Vodafone и Киевстар, худший - у lifecell и PeopleNet.

Что касается доставки смс-сообщений, лучшие показатель у Vodafone, а у PeopleNet не доходит каждое 50 сообщение.

Напомним, в начале августа Госспецсвязи предложило обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.