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Названы операторы с наихудшим качеством связи и передачи данных

Пятница, 8 сентября 2017, 12:45

Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации опубликовала статистику по качеству мобильной связи за первую половину 2017 года. 

Об этом Нацкомиссия сообщила на своём официальном сайте.

Отмечается, что худшими по большинству показателей оказались операторы PeopleNet и lifecell.

Наибольшие проблемы с качеством связи у PeopleNet, а из "большой тройки" мобильных операторов хуже всего обстоят дела у lifecell.

Недоступной чаще всего тоже оказывается сеть PeopleNet.

Разъединения звонков из-за технических проблем происходят чаще всего также у PeopleNet. Среди "большой тройки" худший показатель снова у lifecell. Лучший показатель у "Интертелекома".

Лучшие показатели передачи данных у Vodafone и Киевстар, худший -  у lifecell и PeopleNet.

Что касается доставки смс-сообщений, лучшие показатель у Vodafone, а у PeopleNet не доходит каждое 50 сообщение.

Напомним, в начале августа Госспецсвязи предложило обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.

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Киевстар мобильная связь Life:) НКРСИ
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