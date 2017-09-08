Фонд госимущества готов продать три крупные компании

К приватизации в 2017 году готовы три госкомпании: Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновая корпорация и Объединенная горно-химическая компания.

Об этом заявил заместитель главы Фонда госимущества Юрий Никитин в интервью "Фокусу".

"По нашим расчётам, ГПЗКУ стоит около 1,5 млрд грн. По Аграрному фонду в зависимости от того, выпускаем его облигации или не выпускаем, цена от 1 млрд грн до 5 млрд грн", - сказал он.

"По ОГХК - "старт" не меньше 2 млрд, и там конкурентов 10 точно есть, не только наших инвесторов. Там повышение цены будет существенное", - сообщил Никитин.

По его словам, у Фонда, без учёта малой приватизации, есть около тысячи объектов на продажу. Никитин предполагает, что в случае стабильной политической и экономической ситуации их можно распродать за 5 лет.

Замглавы ФГИ также отметил, что в 2017 году приватизация принесла в госбюджет около 3,5 млрд, и это лучший показатель с 2012 года.

Как сообщалось, ранее ФГИ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

16 августа было продано 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго".

25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" были реализованы за 1,468 миллиарда гривен, что в 2,05 раза выше стартовой цены.

25% акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" были реализованы по стартовой цене 728,236 миллиона гривен.

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго" и более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".

Как сообщалось, 6 сентября правительство назначило исполняющим обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата Фонда.