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Укр / Рус

Кубиву нужно 35 миллиардов долларов для модернизации инфраструктуры

Пятница, 8 сентября 2017, 13:10

Цена модернизации устаревшей инфраструктуры в Украине составляет более 35 миллиардов долларов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

"Сегодня для ремонта дорог мы направляем чрезвычайные усилия и средства. По подсчетам экспертов, для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 млрд долларов", - заявил Кубив.

Эта сумма, по словам чиновника, должна быть сконцентрирована и диверсифицирована между проектами, необходимыми для воплощения европейских стандартов инфраструктурного подхода.

"Обеспечить такой финансовый ресурс нельзя без частного капитала, и одним из механизмов развития современной инфраструктуры является государственно-частное партнерство", - отметил Кубив.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины совместно с европейскими экспертами разработали проект Национальной транспортной стратегии - 2030 и назвали приоритетные инфраструктурные проекты.

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инфрастуктура МЭРТ Кубив
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