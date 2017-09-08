Regional Doing Business: куди вкладати гроші в Україні

В Україні з'явився регіональний рейтинг Doing Business. Отже, в якому місті найлегше вести бізнес і куди інвесторам краще вкладати кошти?

В Україні з'явився рейтинг Doing Business для регіонів.

7 вересня у Києві його презентували Офіс ефективного регулювання (BRDO) та Спілка українських підприємців.

Рейтинг "Regional Doing Business" оцінює легкість ведення бізнесу в усіх обласних центрах України.

Для того щоб його розраховувати експерти адаптували методологію Світового банку та опитали сотні вітчизняних підприємців.

За основу взяли п’ять напрямків взаємодії бізнесу із владою:

Перший - "Одержання дозволів на будівництво" - оцінив як швидко та наскільки дешево можна пройти необхідні для будівництва стандартного складу дозвільні процедури у кожному обласному центрі України.

Другий - "Оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості" - оцінив як швидко та наскільки дешево можна пройти необхідні процедури для оформлення права власності чи права користування земельною ділянкою під об’єктом нерухомості.

Третій - "Приєднання до електромереж" - дозволив перевітрити витрати, час, кількість необхідних контактів та розрахункові показники НКРЕУ щодо вартості проведення та підключення до електромереж.

Четвертий компонент рейтингу - "Створення підприємства" - оцінив швидкість та вартість створення товариств з обмеженою відповідальністю у кожному обласному центрі.

І п'ятий - "Сплата місцевих податків" - дозволив проаналізувати рішення місцевих органів влади у обласних центрах, які встановлюють ставки місцевих податків.

Основними критеріями оцінювання стали гроші та час, що витрачаються на проходження офіційних процедур, а також кількість візитів до органів влади.

"На нашу думку такий підбір критеріїв дозволяє отримати досить комплексну картинку з приводу того, чи легко вести бізнес в окремому регіоні", - розповів голова Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук.

За результатами рейтингу Суми показали найкращий серед усіх обласних центрів діловий клімат, набравши 107 балів з 171 можливих. "Цей показник свідчить про те, що потенціал для росту ще досить істотний", - заявляє Гончарук.

На другому місті Львівська область, яка набрала 103 бали. По 101-му балу набрали Івано-Франківська та Кіровоградська. Тернопільська область замикає п’ятірку лідерів зі 100 балами.

Аутсайдерами рейтингу стали Чернігівська область – 81, Херсонська – 79, Луганська – 75 балів.

"Київську область ми оцінювали не за містом Києв, а за умовами ведення бізнесу у Білій Церкві. Це найбільше місто в області", - пояснює голова BRDO.

Результати областей за окремими напрямками. Сплата місцевих податків – 18 (максимально можливий бал - ЕП), створення підприємства – 21, одержання дозволів на будівництво – 75, оформлення земельної ділянки – 36, приєднання до електромереж – 21.

"На Херсонщині ви будете одержувати дозволи на будівництво в середньому 147 днів, у той час як на Одещині – лише 68 днів. Такі фактори не створюють сприятливі умови для інвестицій, а інколи і зовсім перетворюються у знак "стоп" для підприємців", - говорить Гончарук.

Він відзначив, що експерти розробили рекомендації, які дозволять виправити такі ситуації.

За словами віце-президента Спілки українських підприємців, керуючого партнера Baker Tilly Ukraine Олександра Почкуна, регіональні органи влади та органи місцевого самоврядування можуть створити більш комфортні умови для ведення бізнесу, і тим самим мотивувати підприємців переїжджати в ці міста або створювати бізнес в них.

"Сподіваюсь, рейтинг стане стимулом для бізнес-міграції в країні", - додав віце-президент.

Розробники рейтингу відзначають, що за його допомогою була виявлена суттєва різниця в адміністративному навантаженні для великого та малого бізнесу.

Як виявилося, для малого бізнесу процедури дорожчі та займають більше часу через відсутність досвіду та доступу до якісних юридичних послуг.

"В багатьох випадках підприємці "за традицією" зверталися до послуг "посередницьких" фірм і платили гроші, не зважаючи на той факт, що адміністративну послугу можна отримати безкоштовно, іноді навіть в електронному вигляді", - пояснюють розробники.

Крім того рейтинг дозволив побачити вузькі місця у підходах влади до швидкості та вартості адміністративних процедур.

Зокрема, підприємці вказували на затягування часу надання послуг, незважаючи на наявність технічної можливості надати послугу швидше.

"Це ж стосується і місцевих податків, - акцентують розробники рейтингу. - Їх ставки не знижують, навіть, якщо податок фактично не приносить надходження до місцевого бюджету".

"Сподіваюсь, що наступного року повторимо рейтинг, покажемо результати й динаміку. На мій погляд, це буде навіть цікавіше", - заявила виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

"За рік ми зможемо побачити, чи прислухалася регіональна влада, місцеві органи самоврядування, які висновки вони зробили, чи зробили вони їх взагалі. Ось на це буде дійсно цікаво подивитися", - підсумувала Глазкова.