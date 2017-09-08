IKEA может открыть производство в Украине

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA рассматривает возможность открытия производства в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис.

"Год назад мною был начат диалог с компанией, который начал переговорные и ознакомительные процедуры, а после сегодняшней моей встречи с участием EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association с менеджментом IKEA удалось достичь договоренности о следующем предметнрм контакте по вопросу размещения производств компании на территории Львовщины", - отметил он.

"Все что сейчас остается - подождать", - добавил Матис.

Напомним, шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA подтвердила желание выйти на украинский рынок.