OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні події середи, 6 вересня.
Про авто на "бляхах". Понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.
Про Азарова. Печерський районний суд Києва ухвалив клопотання Генеральної прокуратури про арешт 10 швейцарських рахунків сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.
Про Нафтогаз. Член наглядової ради "Нафтогазу", незалежний директор Чарльз Проктор йде зі своєї посади через відсутність підтримки реформи корпоративного управління з боку уряду.
Про Коломойського. Суд дозволив слідчому Генеральної прокуратури провести огляд будівлі в Києві на вулиці Кирилівська, 23, де розташований холдинг "1+1 Media" у справі про розкрадання коштів у Приватбанку.
Про опалювальний сезон. Готовність ЖКГ України до опалювального сезону 2017-2018 становить 95,6%.
Про Косюка. Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" має намір придбати третій завод в Європі для виробництва м'ясних напівфабрикатів.
Про порти. Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження ставок портових зборів з 1 січня 2018 року.
Про Держгеонадр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що система Державної служби геології і надр є непрозорою і потребує змін.
Про УГВ. Під час позапланової перевірки, проведеної внутрішнім аудитом НАК "Нафтогаз України", в компанії "Укргазвидобування" було знайдено ряд порушень в тендерах.
Текст дня
Love me tender: як Гройсман використовує закупівлі "Укргазвидобування" проти Коболєва
Конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана набирає обертів. Програма-мінімум глави Кабміну — послабити свого візаві шляхом звільнення його соратника — голови "Укргазвидобування".
Андрій Коболєв: Проти мене є кілька кримінальних справ
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і керівник "Укргазвидобування" Олег Прохоренко розповіли ЕП про відносини з прем'єр-міністром, скандальні тендери "Укргазвидобування" і кримінальні справи СБУ.
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