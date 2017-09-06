OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події середи, 6 вересня.

Про авто на "бляхах". Понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Про Азарова. Печерський районний суд Києва ухвалив клопотання Генеральної прокуратури про арешт 10 швейцарських рахунків сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

Про Нафтогаз. Член наглядової ради "Нафтогазу", незалежний директор Чарльз Проктор йде зі своєї посади через відсутність підтримки реформи корпоративного управління з боку уряду.

Про Коломойського. Суд дозволив слідчому Генеральної прокуратури провести огляд будівлі в Києві на вулиці Кирилівська, 23, де розташований холдинг "1+1 Media" у справі про розкрадання коштів у Приватбанку.

Про опалювальний сезон. Готовність ЖКГ України до опалювального сезону 2017-2018 становить 95,6%.

Про Косюка. Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" має намір придбати третій завод в Європі для виробництва м'ясних напівфабрикатів.

Про порти. Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження ставок портових зборів з 1 січня 2018 року.

Про Держгеонадр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що система Державної служби геології і надр є непрозорою і потребує змін.

Про УГВ. Під час позапланової перевірки, проведеної внутрішнім аудитом НАК "Нафтогаз України", в компанії "Укргазвидобування" було знайдено ряд порушень в тендерах.

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Love me tender: як Гройсман використовує закупівлі "Укргазвидобування" проти Коболєва

Конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана набирає обертів. Програма-мінімум глави Кабміну — послабити свого візаві шляхом звільнення його соратника — голови "Укргазвидобування".

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