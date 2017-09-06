Аудиторы нашли нарушения в тендерах УГВ

Во время внеплановой проверки, проведенной внутренним аудитом НАК "Нафтогаз Украины", в компании "Укргазвыдобування" были найдены ряд нарушений в тендерах.

Об этом сообщается в статье "Love me tender: как Гройсман использует закупки "Укргазвидобування" против Коболева".

Среди них — тендер 2016 года на закупку плит, которыми выстилаются подъездные пути к буровым вышкам "Укргазвидобування". Госкомпания хотела купить 30 тыс этих панелей. По расчетам ее специалистов, ожидаемая стоимость партии — 96,5 млн гривен. Аудиторы с этим не согласились.

"В формуле расчетной стоимости нашли ошибку на 10 млн грн. На самом деле расчетная стоимость должна была составить 86,5 млн грн. Удивили еще требования к производителям панелей", — сообщил источник.

Другой пример связан с закупками "Укргазвидобування" метанола в 2016 году. На то время рыночная цена этого спирта составляла 750-760 долл/т, но госкомпания покупала его минимум по 820 долл/т у торгового дома "Щекино азот Украина", а иногда — по 829 долл/т у ООО "Импект" и по 835 долл/т у ООО "Укратомсервис".

Но, как отмечается, эти примеры — мелочи на фоне основных претензий аудиторов. Больше всего вопросов касается подрядчиков, которых "Укргазвидобування" привлекает для бурения 90 скважин. Общая цена этого проекта — космические 13 млрд грн.

Больше читайте в статье: "Love me tender: как Гройсман использует закупки "Укргазвидобування" против Коболева

Экономическая правда