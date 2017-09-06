Love me tender: як Гройсман використовує закупівлі "Укргазвидобування" проти Коболєва

Конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана набирає обертів. Програма-мінімум глави Кабміну — послабити свого візаві шляхом звільнення його соратника — голови "Укргазвидобування". (Рос.)

Конфликт СЕО "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и премьер-министра Владимира Гройсмана набирает обороты.

Оппоненты Коболева во главе с премьером собрали "черное досье" о тендерных закупках государственной "Укргаздобычи" — финансового форпоста Коболева.

Это ответ премьер-министра за самоуправство оппонента: глава НАК несколько месяцев назад вопреки его воле уволил директора "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, использовав для этого как раз тему тендерных нарушений.

Вендетта главы Кабмина начала приносить первые результаты: скандал с тендерами "Укргаздобычи" уже привел к тому, что на днях без своих мест остались главный закупщик и финансовый директор предприятия. Однако этими косметическими жертвами Гройсмана не удовлетворить.

Его программа-минимум — ослабить своего визави путем увольнения его соратника — главы "Укргаздобычи" Олега Прохоренко.

В своем интервью ЭП (будет опубликовано позже) Коболев отметает развитие такого сценария. Однако даже если события пойдут по плану главы "Нафтогаза", компромату на его команду все равно найдется применение.

Глаз за газ

О причинах увольнения Прокопива из "Укртрансгаза" ЭП писала год назад. Он был отстранен от должности на основании результатов внутреннего аудита "Укртрансгаза", выявившего нарушения при проведении тендерных процедур. На самом деле эти грехи — не больше, чем информационный повод.

Дело в том, что результаты аудита "Укртрансгаза" легли на стол главы "Нафтогаза" как минимум за полгода до инициирования им вопроса об освобождении Прокопива от должности. Пустить этот документ в ход Коболев решился только после того как Прокопив пошел с ним на открытый конфликт.

На публику история этого противостояния закончилась победой СЕО "Нафтогаза": в начале года наблюдательный совет НАК одобрил смену главы "Укртрансгаза".

Однако увольнение Прокопива не устраивало Гройсмана, и команда премьер-министра быстро нашлась что ответить. Кабмин запустил процедуру увеличения численного состава наблюдательного совета "Нафтогаза" с пяти до семи человек, тем самым заложив фундамент для "размывания" большинства голосов в этом органе, которым Коболев пользуется для легализации нужных ему решений.

Добирать новых членов наблюдательного совета будут этой осенью. Однако все это время оппоненты главы "Нафтогаза" не оставались в стороне.

"Люди, которые активно защищают Прокопива, неоднократно в частных разговорах спрашивали, почему вы проверили "Укртрансгаз" и не проверили "Укргаздобычу" (которой руководит соратник Коболева Прохоренко. — ЭП). Они направили в наблюдательный совет "Нафтогаза" соответствующее анонимное письмо. Теперь проверили и "Укргаздобычу", — сказал ЭП Коболев.

Внутренний аудит "Укргаздобычи", проходивший под руководством главы ревизионной комиссии "Укрнафты" Елены Коротчук, закончился несколько месяцев назад. По данным источников ЭП, ревизия была избирательной: проверяли не все тендеры, а только десяток. Однако легче от этого не стало.

"Ожидали, что будет одно-два нарушения, а оказалось, что нарушения — в каждом тендере, и по несколько штук", — говорит источник.

В качестве примера он привел проведенный в 2016 году тендер на закупку плит, которыми выстилаются подъездные пути к буровым вышкам "Укргаздобычи". Госкомпания хотела купить 30 тыс этих панелей. По расчетам ее специалистов, ожидаемая стоимость партии — 96,5 млн грн. Аудиторы с этим не согласились.

"В формуле расчетной стоимости нашли ошибку на 10 млн грн. На самом деле расчетная стоимость должна была составить 86,5 млн грн. Удивили еще требования к производителям панелей", — говорит источник ЭП.

С его слов, чтобы принять участие в этом тендере, производитель панелей должен был содержать в штате не меньше 150 человек и при этом располагать не меньше 80 формами для производства изделий.

В "Укргаздобыче" говорят, что эти условия установлены для отсечения участия в тендере компаний-прокладок. Однако есть люди, готовые с этим поспорить. Например — из харьковского ООО "ЗЖБК "Эталон".

Этот завод не допустили к участию в тендере, потому что его производственный потенциал не поддается никакой критике. В его штате оказалось недопустимо мало сотрудников (135) и недостаточно форм (57 штук).

Впрочем, организаторов этого тендера можно понять. Сузив число участников до минимума, "Укргаздобыча" смогла купить панели у ОДО "Объединение "Днипроэнергобудпром" по 3,2 тыс грн за шт. Это на 800 грн дороже, чем эти же панели у него осенью 2016 года покупала "дочка" "Укргаздобычи" "Укрбургаз".

"Нанесение убытков государству по этому тендеру составляет 20 млн грн", — говорится в выводах аудита.

Там же приводится пример с закупками "Укргаздобычей" метанола в 2016 году. На то время рыночная цена этого спирта составляла 750-760 долл/т, но госкомпания покупала его минимум по 820 долл/т у торгового дома "Щекино азот Украина", а иногда — по 829 долл/т у ООО "Импект" и по 835 долл/т у ООО "Укратомсервис".

Пошли все НАК

Эти примеры — мелочи на фоне основных претензий аудиторов. Больше всего вопросов касается подрядчиков, которых "Укргаздобыча" привлекает для бурения 90 скважин. Общая цена этого проекта — космические 13 млрд грн. Осваивать эту сумму решили частями, разбив ее на 15 лотов.

Отчасти это было сделано из-за разных технологических задач при бурении, отчасти — чтобы диверсифицировать число привлеченных буровиков. Однако получилось не сильно хорошо: почти в каждом тендере побеждала компания с максимальным ценовым предложением.

Почему так вышло?

В НАК говорят, что так получилось из-за несовершенства системы ProZorro, которая определяет победителя только по одному критерию — лучшей цене.

Действительно: чаще других на буровые тендеры "Укргаздобычи" заявлялись прокладки "Пивничгазресурс" и "Викториос компании". Де-юре они предлагали наименьшую цену, а фактически выполнить работу не могли, потому что нечем.

Есть в этих тендерах и эпизоды с игнорированием "Укргаздобычей" более выгодных в сравнении с победителем тендера заявок ООО "Спецмехсервис" — полтавской компании, которую для бурения не брезгует привлекать ДТЭК. Почему так получилось, Коболев и Прохоренко попытались объяснить в интервью ЭП.

Однако их реакция на выводы внутреннего аудита не так интересна, как их действия. После того как выжимка с примерами избирательного отношения к участникам тендеров "Укргаздобычи" легла на стол наблюдательного совета "Нафтогаза", команда Коболева взялась активно исправлять ошибки.

По данным источника ЭП, основой этой стратегии является план действий, который состоит из 55 пунктов. Основная их часть — это меры, которые позволят исключить участие в тендерах компаний-прокладок. Есть шаги и поинтереснее.

Например, в июле из "Укргаздобычи" почти в полном составе был уволен департамент по материально-техническому обеспечению, включая его главу Андрея Токаря. Он не создал в компании прозрачную систему закупок.

Кроме того, две недели назад кресло финансового директора компании потерял Юрий Рубиш. Неофициальная причина — он не настроил работу так называемой базы SAP. Это система данных, позволяющая централизовать статистику по всем внутренним финансовым операциям, включая тендерные закупки.

В общем, в обоих случаях повод действительно уважительный. Однако лагерю Гройсмана явно недостаточно чисток в среднем звене. Их цель — "сбить" Коболева с взятого им курса на менеджерский суверенитет "Нафтогаза" от Кабмина. Работа в этом направлении уже ведется.

Первый шаг был сделан на днях, когда выводы аудиторов "Укргаздобычи" затребовали и уже получили несколько нескучных госструктур. Первыми среди них были Кабмин и СБУ. При этом у главы СБУ Василия Грицака, по данным источника ЭП, уже успели открыть по этим материалам уголовное дело.

Поскольку ни под одним из скандальных тендеров не стоят подписи первых лиц группы "Нафтогаза", хлопоты СБУ выглядят пустыми, но это лишь так кажется. Перед СБУ никто и не ставит задачи добиться посадки первых лиц.

По словам источников, цель в другом: использовать компромат для дискредитации Коболева в глазах его основной точки опоры — представителей западных финансовых институтов, которые уже не раз его защищали.

Если план сработает, конвертировать подмоченную репутацию главы "Нафтогаза" в прикладное ослабление его позиций — дело техники.

Первый удобный случай для этого подвернется уже в сентябре, когда номинационный комитет будет отбирать кандидатуру нового члена в расширяемый по инициативе Гройсмана наблюдательный совет "Нафтогаза".