Кабмин снизит ставки портовых сборов - Гройсман

Кабинет Министров в рамках политики развития транзитного потенциала Украины и использования логистических возможностей государства принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 сентября, передает "Правительственный портал".

"Мы будем уменьшать портовые сборы. Это в рамках наших возможностей. Наши порты - дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными", - подчеркнул Гройсман.

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