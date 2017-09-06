Все разделы
Укр / Рус

Кабмин снизит ставки портовых сборов - Гройсман

Среда, 6 сентября 2017, 14:50

Кабинет Министров в рамках политики развития транзитного потенциала Украины и использования логистических возможностей государства принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 сентября, передает "Правительственный портал".

 "Мы будем уменьшать портовые сборы. Это в рамках наших возможностей. Наши порты - дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными", - подчеркнул Гройсман.

Рекомендуем почитать: Что не так с портовыми сборами в Украине и как сделать их конкурентными

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Кабмин Гройсман порты
Материалы по теме
В БПП хотят поднять "минималку" до 4 тысяч 4 сентября 2017, 13:35
ЕК одобрила 50 миллионов евро на Фонд энергоэффективности - премьер 31 августа 2017, 20:07
Кабмин уволил главу Госрыбагентства 31 августа 2017, 16:35
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте