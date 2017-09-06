Член наглядової ради Нафтогазу звільняється через зрив реформ

Член наглядової ради "Нафтогазу України", незалежний директор Чарльз Проктор йде зі своєї посади через відсутність підтримки реформи корпоративного управління з боку уряду.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Проктор повідомив наглядовій раді про своє рішення піти з посади 30 вересня 2017 року.

"За останні півроку це вже другий член наглядової ради, який подав у відставку. До нього це зробила колишня глава наглядової ради Юлія Ковалів, яка була представником держави", - відзначили в компанії.

Своє рішення Проктор пояснив "відсутністю належної підтримки реформи корпоративного управління з боку уряду, незважаючи на численні обіцянки чиновників".

Він також зазначив, що така ситуація не тільки загрожує процесу корпоративної реформи, але також вимагає набагато більше часу на виконання обов'язків незалежного директора, ніж це узгоджувалося при його призначенні.

"Решта членів наглядової ради Нафтогазу поділяють розчарування Проктора ситуацією, що склалася, і його занепокоєння майбутнім реформи корпоративного управління", - сказано в повідомленні.

"Серед інших серйозних проблем, які безпосередньо впливають на успішність діяльності наглядової ради, вони назвали затримку із затвердженням фінансових планів підприємств групи на 2017 рік, що негативно позначається на поточній діяльності Нафтогазу, зокрема на інвестиціях в першочергові проекти з підтримки газотранспортної інфраструктури і збільшення внутрішнього видобутку газу", - заявили в компанії.

Раніше ЕП вже повідомляла про відставку Проктора.

Нагадаємо, навесні 2017 року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс (Marcus Richards) і Пол Уорвік (Paul Warwick) звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Цю ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Відповідно до домовленості, останній робочий день Проктора в "Нафтогазі" - 30 вересня.

Якщо до цієї дати не буде призначений новий член наглядової ради, цей орган може втратити можливість для прийняття рішень: після відходу Проктора з наглядової ради держкомпанії в цьому органі залишиться тільки троє учасників (Маркус Річардс, Пол Уорвік і Володимир Демчишин), в той же час кворум НС починається від 4-х голосів і вище.

Економічна правда