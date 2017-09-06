Украина готова к отопительному сезону на 95% - министр

Готовность ЖКХ Украины к отопительному сезону 2017-2018 составляет 95,6%.

Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Общее состояние готовности по Украине составляет 95,6%, по состоянию на 6 сентября", - сказал он.

По его словам, уже подготовлено 97,3% школ, 96,7% детских садов, 91,5% больниц и 85,2% котельных коммунальной теплоэнергетики.

Зубко подчеркнул, что по состоянию на 15 сентября, все области Украины должны полностью быть готовы к отопительному сезону.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, в Украине на подготовку к отопительному сезону выделили 9 млрд гривен. Бюджетные средства, в частности, направлены на программы энергосбережения и на стимулирование выдачи "теплых" кредитов.

Облгосадминистрации должны были завершить подготовку объектов социальной сферы к 1 сентября.

Экономическая правда