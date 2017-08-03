OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини четверга, 3 серпня.

Про Nord Stream-2. Єврокомісія затвердила свою пропозицію про отримання мандата від держав-членів на проведення переговорів з Російською Федерацією щодо проекту "Північний потік-2".

Про Приватбанк. У список претендентів на пост глави Приватбанку входить 230 осіб.

Про санкції. Російська "Роснєфть" і норвезька Statoil змінили формулювання в своїх повідомленнях, віднісши запаси сланцевої нафти до покладів вапнякової породи.

НафтогазVSГазпром. "Нафтогаз" не планує скасовувати позови щодо російського Газпрому.

Про Siemens. Німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Про облікову ставку. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 12,5% річних.

Про Укрпошту. Ряд організацій виступили проти надання "Укрпошті" повноважень банку без отримання ліцензії.

Про МВФ. 3 серпня Україна здійснить першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.

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