Банкіри виступили проти надання "Укрпошті" повноважень банку

Ряд організацій виступили проти надання "Укрпошті" повноважень банку без отримання ліцензії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Незалежної асоціації українських банків з посиланням на експертні висновки і позицію регулятора.

До переліку організацій, які виступили проти надання "Укрпошті" повноважень банку, увійшли Незалежна асоціація українських банків, НБУ, Цільова команда з впровадження реформ у фінсекторі та Європейська бізнес асоціація (EBA).

"НАБУ, НБУ, ЦКР і EBA переконані, що прийняття закону (законопроект №6601 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг в галузі поштового зв'язку" - ред) негативно позначиться на регулюванні ринку банківських послуг, призведе до спотворення умов конкуренції на ньому", - підкреслюється в релізі.

Як пояснюють в НАБУ, згідно з текстом законопроекту, держпідприємство поштового зв'язку без одержання банківської ліцензії зможе відкривати і обслуговувати поштові рахунки, які стануть аналогами банківських рахунків як фізичних, так і юридичних осіб.

Крім цього, воно зможе залучати їх кошти на депозити, здійснювати емісію платіжних карток і проводити розрахункові та валютно-обмінні операції.

Однак, законопроектом не передбачено участі "Укрпошти" в системі гарантування вкладів фізичних осіб та необхідності відповідати вимогам системи банківського нагляду НБУ, зокрема обов'язки щодо ідентифікації клієнтів, відзначається в повідомленні.

Зате, згідно із законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" банки зобов'язані отримувати ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій, бути членами ФГВФО і платити відповідно внески до Фонду.

Також банки повинні неухильно виконувати всі вимоги до нормативів і економічної діяльності, включаючи обов'язкову ідентифікацію клієнтів, надання регулярної звітності в НБУ і необхідність проходження перевірок регулятора з ймовірністю застосування заходів впливу до банків.

Крім того, банки повинні дотримуватися більшої кількості спеціальних норм, наприклад, щодо фінансового моніторингу, валютного контролю, банківської таємниці та порядку її розкриття, спадкуванні коштів на рахунках і багато іншого, що відповідно до законодавчої термінології стосуються банків і банківських рахунків.

У НАБУ підкреслюють, що жодна з цих вимог не передбачена законопроектом №6601 і в разі його прийняття не висуватиметься "Укрпошті".

Як підкреслюється в релізі, полегшені умови здійснення банківських операцій нібито приведуть до створення нерівних умов конкуренції "Укрпошти" і банків, що надають аналогічні послуги. А також можуть призвести до зловживань з боку клієнтів, які захочуть обійти жорсткі банківські регуляції.

На думку представників банківської спільноти, щоб не допустити зловживань і законодавчих колізій, необхідно шукати інші шляхи трансформації і подальшого розвитку "Укрпошти" як оператора поштового зв'язку та фінансової установи.

У релізі також нагадується, що згідно зі схваленими урядом в лютому 2016 року "Основ стратегічного реформування державного банківського сектора", однією з цілей реформування визначено зменшення присутності держави на банківському ринку і поступову продаж більшості державних банків приватним або міжнародним інституціональним інвесторам.

Нагадаємо, згідно зі стратегією трансформації Укрпошти, держпідприємство перетворять на поштовий "банк".

Зараз "Укрпошта" здійснює 45% загального обсягу виплати пенсій і 28% грошових переказів.

У структурі доходу "Укрпошти" фінансові послуги займають 46% (32% - від виплати пенсій, 9% - прийом платежів, 5% - поштові перекази).

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" за результатами тендеру уклала угоду з компанією "УкрКарт" про послуги процесингу на 214,35 мільйона гривень.

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Економічна правда