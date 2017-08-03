Україна повертає 450 мільйонів доларів боргу МВФ - НБУ

3 серпня Україна здійснить першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передають "Українські новини".

За його словами, виплата буде здійснена із золотовалютних резервів НБУ.

"Сьогодні після виплати резерви зменшаться на цю суму", - сказав він.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.

Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

Нагадаємо, екс-голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла, що 2017 року Україна повинна виплатити близько 2,6 млрд доларів за зовнішнім боргом.

Станом на червень 2017 року чисті валютні резерви НБУ становили 4,98 мільярда доларів.

Як повідомлялося, загальний розмір міжнародних резервів НБУ в липні становив 18 мільярдів доларів.

Після сьогоднішнього погашення частини боргу їх розмір зменшиться приблизно до 17,55 мільярда доларів.