Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 12,5% річних.

Про це повідомили в прес-службі регулятора.

"Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних", - йдеться в повідомленні НБУ.

Збереження облікової ставки на рівні 12,5% річних затверджено рішенням правління НБУ від 3 серпня 2017 року "Про розмір облікової ставки".

У НБУ відзначили, що проведення стриманої монетарної політики обумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей по інфляції.

Також, регулятор спрогнозував дефляцію за підсумками липня-серпня.

"У липні з високою ймовірністю буде зафіксована дефляція в місячному вимірі, яка триватиме в серпні. Відповідно, показники інфляції в річному вимірі поступово наближатимуться до траєкторії, яку прогнозує Національний банк", - повідомили в НБУ.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що міжнародні резерви НБУ в липні збереглися на рівні 18 мільярдів доларів.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

Економічна правда