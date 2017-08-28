Бюджет втрачає до 70 мільярдів гривень на рік через "чорний" імпорт

Бюджет України за різними підрахунками недоотримує від 25 до 70 мільярдів гривень на рік через "чорний" імпорт.

Про це йдеться в статті на Економічній правді.

Як повідомляється, крім фінансових втрат, спотворюється конкуренція між легальними імпортерами, які платять ПДВ і мито, і недобросовісними імпортерами, які такі податки не платять. Це стимулює перехід сумлінних імпортерів в тінь.

Детальніше читайте в статті: Контрабандна Україна: фейковий туристи і "мули" заполонили західний кордон