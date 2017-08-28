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Бюджет втрачає до 70 мільярдів гривень на рік через "чорний" імпорт

Понеділок, 28 серпня 2017, 15:33

Бюджет України за різними підрахунками недоотримує від 25 до 70 мільярдів гривень на рік через "чорний" імпорт.

Про це йдеться в статті на Економічній правді.

Як повідомляється, крім фінансових втрат, спотворюється конкуренція між легальними імпортерами, які платять ПДВ і мито, і недобросовісними імпортерами, які такі податки не платять. Це стимулює перехід сумлінних імпортерів в тінь.

Детальніше читайте в статті: Контрабандна Україна: фейковий туристи і "мули" заполонили західний кордон

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