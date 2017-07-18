Wizz Air хоче забрати львівські маршрути Ryanair

Лоукостер Wizz Air хоче забрати маршрути, за якими планував літати Ryanair.

Про це повідомила гендиректор аеропорту Львів Тетяна Романовська на прес-конференції міністра інфраструктури Володимира Омеляна, передає mind.kiev.ua.

За її словами, коли Ryanair оголосив про те, що скасовує свій вихід на ринок України, Wizz Air поцікавився, чи може він зайняти дані маршрути, отримані Ryanair.

Відзначається, що Ryanair планував літати зі Львова по 7 напрямках - Краків, Вроцлав, Будапешт, Берлін, Ейндховен, Меммінген, Лондон-Станстед.

Нагадаємо, після тривалих переговорів, Ryanair зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.