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Wizz Air хочет забрать львовские маршруты Ryanair

Вторник, 18 июля 2017, 13:20

Лоукостер Wizz Air  хочет забрать маршруты, по которым планировал летать Ryanair.

Об этом сообщила гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская на пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна, передает mind.kiev.ua.

По ее словам, когда Ryanair объявил о том, что отменяет свой выход на рынок Украины, Wizz Air поинтересовался, может ли он занять данные маршруты, полученные Ryanair.

Отмечается, что Ryanair планировал летать из Львова по 7 направлениям - Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Эйндховен, Мемминген, Лондон-Станстед.

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.

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Wizz Air Ryanair Львов
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