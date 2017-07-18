Wizz Air хочет забрать львовские маршруты Ryanair

Лоукостер Wizz Air хочет забрать маршруты, по которым планировал летать Ryanair.

Об этом сообщила гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская на пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна, передает mind.kiev.ua.

По ее словам, когда Ryanair объявил о том, что отменяет свой выход на рынок Украины, Wizz Air поинтересовался, может ли он занять данные маршруты, полученные Ryanair.

Отмечается, что Ryanair планировал летать из Львова по 7 направлениям - Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Эйндховен, Мемминген, Лондон-Станстед.

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.